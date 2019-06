Geen WK-selecties voor publiekslievelinge Candy OLD

Een blessure staat de selecties voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden voor Candy OLD (Sir Donnerhall I x Fürst Heinrich) in de weg. De zesjarige merrie blesseerde zich in de wei. "Het is natuurlijk heel erg jammer, maar we willen Candy alle tijd voor de genezing geven", vertelt fokker en eigenaar Paul Wendeln.

Op het WK van vorig jaar maakte Candy een verpletterende indruk onder Eva Möller en won tegen alle verwachtingen in ‘slechts’ brons. De Bundeschampionate-winnares van 2017 kwam begin vorig jaar bij Helen Langehanenberg onder het zadel, maar zij moest vanwege haar zwangerschap al vrij snel de teugels overdragen aan Möller. “Ik hoop dat Helen nog meer baby’s krijgt”, zei Möller met een glimlach na het optreden in Ermelo.

Lange termijn

“In de training was Candy zeker op de goede weg. Ze springt al goede vliegende wissels en had zeker een kans gemaakt op het WK in Ermelo”, vertelt Langehanenberg. “Maar ik richt me met deze buitengewone merrie graag op de lange termijn.” Candy OLD is een volle zus van Bundeskampioenen Cindy OLD, Sir Heinrich en Caty OLD.

Bron: Equitaris/Horses.nl