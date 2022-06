Gelderse hengst McKenzy verder onder Diederik van Silfhout

De bij het KWPN goedgekeurde Gelderse hengst McKenzy (Alexandro P x WV Saron) gaat zijn carrière voorzetten onder Diederik van Silfhout. Van Silfhout heeft de vijfjarige hengst sinds kort in mede-eigendom met Paul Jansen en Nikay van Duren.

“Deze geweldige vijfjarige hengst zullen we rustig aan gaan opleiden. Wij hebben heel veel vertrouwen in hem en hij zal alle tijd krijgen die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een geweldig sportpaard want talent heeft McKenzy”, aldus Diederik van Silfhout.

De door L. Roerdink uit Eibergen gefokte hengst kreeg voor zijn verrichtingen in alle drie de disciplines (dressuur, springen en aangespannen) hoge punten van de KWPN hengstenkeuringscommissie.

