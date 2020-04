Gelderse NMK-kampioene Layla-Amanda naar Jonna Schelstraete: ‘Ik hou echt van dit type’

Grand Prix-amazone Jonna Schelstraete heeft een nieuw paard op stal. Dat is de vierjarige Layla-Amanda (Alexandro P x Farrington). Deze door Henk Hekkert, Gelders Fokker van het Jaar van 2018, gefokte merrie werd vorig jaar op de NMK gekroond tot kampioene van de driejarige Gelderse merries.

Layla-Amanda is in eigendom van Steven Ruiters, Dominique Ruiters en René Grijzenhout en sinds een paar maanden is Jonna Schelstraete mede-eigenaar en staat de merrie bij haar op stal. “Steven is sinds een paar jaar onze hoefsmid. Dat begon met Sco en uiteindelijk ging hij steeds meer van onze paarden doen. Dat beviel van beide kanten heel goed en op een gegeven moment zei Steven: ik heb een heel leuk paard”, legt Jonna Schelstraete uit.

Even aankijken

En zo verhuisde Layla-Amanda naar de stallen van Schelstraete. “We zouden het eigenlijk eerst even aankijken maar ze was gelijk al heel leuk”, vervolgt Schelstraete lachend. “Zó stoer en ook een super karakter. Dat is echt heerlijk.”

Zoë en Micky

De merrie wordt afwisselend gereden door Schelstraete en haar stalamazone Zoë Kuintjes. En binnenkort mag ook de 15-jarige Micky Schelstraete een keer plaatsnemen in het zadel. “Zoë en ik proberen de paarden een beetje te verdelen. Binnenkort gaat Micky er ook een keer op. Het is goed voor ze om veel verschillende paarden te rijden.”

Geen luilakken

Tot nu toe werden Schelstraete haar stallen bewoond door dressuur-gefokte paarden en dit is de eerste keer dat ze een Gelderse op stal heeft. “Ik hou echt van dat type paard. Ze hebben veel actie in de benen, het zijn geen luilakken en ze zijn sterk. Als je Layla-Amanda ziet, komt er echt iets binnen. Oortjes erop en gaan. En zo is ze elke dag. Dat vind ik een fijne eigenschap.”

Pavo-paard

Vanwege coronacrisis heeft Schelstraete nog niet echt een planning met Layla-Amanda. “Het doel is lekker sporten, zodra het weer mag. Wij zijn niet echt van de jonge paarden-wedstrijden want je gaat al gauw teveel doen. Maar ik denk dat Layla-Amanda een paard is dat heel goed in de Pavo Cup mee zou kunnen lopen.”

Bron: Horses.nl