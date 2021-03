Gele kaart voor Dongseon Kim in Wellington

De FEI heeft Dongseon Kim op het Global Dressage Festival in Wellington bestraft met een gele kaart. De Koreaanse Grand Prix-ruiter ontving de gele kaart wegens niet-naleving van de toepasselijke sportregels, zo staat vermeld op de website van de FEI.

Dongseon Kim, die onder andere deelnam aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio en de WEG’s van 2014 in Caen en 2018 in Tryon, kondigde vorig jaar zijn afscheid van de sport aan om zich te richten op een carrière in de financiële sector.

Drie paarden in Wellington

Op die beslissing is de 31-jarige Kim teruggekomen. Hij is momenteel met drie paarden actief op het Global Dressage Festival: met DSK Belstaff (v. Brentano) en Diamond Royale (v. Diamond Hit) in de Grand Prix en met Lord Nunes (v. Lord Loxley) in de Lichte Tour.

Bron: Horses.nl