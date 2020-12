Genesis Begijnhoeve door blessure tijdelijk uit de running

Tommie Vissers internationale Lichte Tour-paard Genesis Begijnhoeve (Jazz x Silvano N) is tijdelijk uit de running door een blessure. De negenjarige BWP- en Oldenburg-goedgekeurde hengst kwam ten val in het weiland en liep daarbij een daarbij een dik spronggewricht op. Na een operatie is de hengst inmiddels aan het herstellen.

“De nieuwe weilanden zijn klaar en wij dachten: laten we de paarden lekker naar buiten doen. Ze komen iedere dag in de paddock en zijn er aan gewend”, vertelt Visser in de Begijnhoeve-vlog. “Genesis was aan het rennen en spelen, maar het was wat glad, dus kwam gleed hij uit en viel.”

Operatie

Bij zijn val liep Genesis een gezwollen spronggewricht op. “We hebben het door de dierenarts laten controleren en dachten in de eerste instantie alleen aan wat vocht, maar het duurde te lang. De dierenarts raadde daarom aan toch een CT-scan te laten maken. Op basis daarvan is Genesis geopereerd. Er was geen schade aan het spronggewricht, maar het moest wel worden schoongemaakt.”

Goede leer

Inmiddels is Genesis weer aan het volop aan het herstellen. “Hoewel alles goed komt, was het toch even schrikken. Het is wat dat betreft een goede leer. Ik zou mijn paarden nooit binnenhouden uit angst voor een ongelukje, maar ik had er achteraf goed aan gedaan om hem eerst even wat energie kwijt te laten raken onder het zadel of in de paddock.”

Lichte Tour

Visser bracht de KWPN-aangewezen hengst in 2019 en 2020 een aantal keer uit in de internationale Lichte Tour. Op CDI2* Zakrzow 2019 was er met 71,300% een derde plaats in de Intermédiaire Kür en op CDI4* Lier werd het duo met 71,824% tweede in de Prix St. Georges.

Bron: Horses.nl/Begijnhoeve