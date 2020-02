Gerenommeerde dressuurruiter en -trainer Harry Boldt viert 90ste verjaardag

Zondag 23 februari vierde Harry Boldt zijn negentigste verjaardag. De gerenommeerde dressuurruiter en -trainer vertegenwoordigde Duitsland op meerdere grote kampioenschappen en won onder andere twee keer individueel zilver op de Olympische Spelen. Hij was daarnaast twaalf jaar lang bondscoach van het Duitse dressuurteam en leidde hen in die periode naar vijftig medailles.

Boldt kreeg de liefde voor de paardensport met de paplepel ingegoten. Vader Heinrich Boldt verdiende zijn brood als instructeur en africhter en begon niet lang na de oorlog zijn eigen manege, waar hij Harry regelmatig rijlessen gaf.

Switch

Boldt was op jonge leeftijd succesvol in de springsport, maar switchte desondanks naar de dressuur en kwam in training bij Käthe Franke, een bekende trainster die ook de jonge Dr. Reiner Klimke opleidde. Rond zijn dertigste levensjaar maakte Boldt steeds meer naam en trainde samen met onder andere Felix Bürkner en Willi Schultheis en groeide geleidelijk aan door tot het hoogste niveau.

Eerste succespaard

Aan het begin van de jaren ’60 verdiende Boldt een plaats in het Duitse team en mocht met Remus (Ramzes x Abd El Krim I) zijn thuisland vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokyo. Samen met Josef Neckermann en Dr. Reiner Klimke veroverde hij teamgoud en won daarnaast individueel zilver. Daarnaast volgden er individuele medailles op Europese- en Wereldkampioenschappen.

Van ruiter naar trainer

Na Remus vervolgde Boldt zijn succesverhaal met Woyzeck (Wunsch II x Deputant), met wie hij – twaalf jaar na zijn eerste Spelen – op de Olympische Spelen in Montreal wederom teamgoud en individueel zilver veroverde. Net als met Remus volgden er individuele medailles op meerdere grote kampioenschappen. In de jaren ’80 stopte Boldt met het rijden van concoursen, maar bleef wel actief als trainer en was voor een periode van zestien jaar bondscoach van het Duitse dressuurteam.

31 gouden medailles

Boldt had bijzonder veel kijk op dressuurpaarden en het correct opleiden. Zijn ervaringen zette hij in de jaren ’70 op papier en in 1978 volgde de eerste druk van het boek ‘Das Dressurpferd’. Daarnaast was hij privétrainer van onder andere Isabell Werth en Nicole Uphoff en behaalde het Duitse dressuurteam onder zijn leiding vijftig medailles (waarvan 31 keer goud) op Olympische Spelen en Europese- en Wereldkampioenschappen.

Bron: St. Georg