Gio naar Pidgley verhuisd, Inter II-debuut in het verschiet

Charlotte Dujardins Olympisch en Europees bronzen Gio (Apache x Tango) heeft de stallen van Carl Hester verlaten. De elfjarige KWPN'er is vier maanden na de verkoop aan de familie Pidgley verhuisd naar zijn nieuwe onderkomen, Kilbees Farm in Berkshire, nabij Windsor. Afgelopen weekend stond ook het Intermédiaire II-debuut van Annabella Pidgley en Gio op de planning, maar de wedstrijd werd in verband met de storm afgelast.