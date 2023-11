Glamourdale wint titel Horse & Hound Horse of the Year

De KWPN-hengst Glamourdale (v.Lord Leatherdale) is gisterenavond uitgeroepen tot 'Dressage Horse of the Year' tijdens de uitreiking van de Horse & Hound Awards. In de Dallas Burston Polo Club in Southam werden in totaal veertien prijzen uitgereikt. Lucy Scudamore, de groom van Carl Hester, ging er met de titel 'Groom of the Year' vandoor.