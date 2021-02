Golden oldie Purioso levert nu nog veulen

25 jaar na zijn overlijden is vorige week van de keurhengst Purioso (v. Furioso II) een veulen geboren. Bij stoeterij La Strade in Nuis kwam een mooi bruin merrieveulen ter wereld uit de elite EPTM-drs sport-dres D-OC-merrie Zeistrade (Flemmingh x Ramiro).

De ontdekker van Purioso, hengstenhouder Jan Brouwer, was er snel bij om het bijzondere veulen te bezichtigen.

Wereldberoemde lijn

Purioso was drie, vier generaties geleden een vererver van zowel spring- als dressuurpaarden. In de springrichting is het bij toppers als Wendela (Jenny Zoer) en Faldo (Albert Zoer) gebleven, maar in de dressuurrichting zette Purioso een wereldberoemde lijn op via zijn zoon Cocktail en kleinzoon Jazz. Purioso (1974 – 1996) stond vooral bekend om zijn goed bewegende nakomelingen.

Bron: Horses.nl