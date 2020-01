Goud voor Nederlandse studentenruiters in Zwitserland

De Nederlandse amazones hebben goed gepresteerd in de wereldbekerfinale voor studentenruiters, die afgelopen zondag, maandag en dinsdag werd verreden in het Zwitserse Bern. In het overall-klassement van de dressuur won het Nederlandse team goud en individueel was de gouden medaille voor Maaike Hofman goud en won Rosemarijn Strijder zilver.

Ruiters uit vijftien verschillende landen streden om de felbegeerde titel van wereldkampioen in zowel de dressuur, het springen als het gecombineerde klassement. Het Nederlandse team werd gevormd op basis van de geleverde prestaties op de Nations Cup wedstrijden in 2019. Hierdoor mochten Maaike Hofman, Shannon Groeneveld en Rosemarijn Strijder zich opmaken voor de strijd. Het team stond onder begeleiding van chef d’équipe Louise Sleutel.

Alle drie door

Na een goede teamtest op zondag plaatsten alle drie de amazones zich voor de tweede ronde in de dressuur. Na opnieuw nette proeven mochten Hofman en Strijder door naar de dressuurfinale, waar Hofman op de bovenste trede van het podium eindigde en Strijder tweede werd. Naast individueel goud won Nederland tevens teamgoud in het overall dressuur klassement, hiermee eindigde Nederland voor Zwitserland en Noorwegen. In het gecombineerde klassement (dressuur en springen) stond Nederland net naast het podium op de vierde plaats.

‘Geen betere manier om 2020 in te gaan’

Hofman, die met haar eigen paard Don Diablo (v. Wynton) in de Lichte Tour uitkomt, reageerde na afloop: “Er is geen betere manier om 2020 in te gaan! Zowel individueel als met het team goud, waarbij we een geweldig team om ons heen hebben gehad als support”.

Internationaal studenten rijden is bedoeld voor WO & HBO studenten tussen de 18 en 27 jaar oud. Jaarlijks vinden er zo’n vijf internationale wedstrijden plaats in Europa en Amerika. Hierbij reizen gemiddeld zo’n vijftien teams uit verschillende landen af om tegen elkaar te strijden in de dressuur en het springen. Het bijzondere aan deze wedstrijden is dat er op (voor de ruiters onbekende) paarden wordt gereden uit het organiserende land. Er wordt gewerkt volgens een knock-out systeem waarbij het niveau toeneemt in elke ronde. De finales worden uiteindelijk op Prix St. Georges-niveau en ZZ-springen verreden.

De KNHS Vereniging Nederlandse Studentenruiters (VNS) telt zo’n dertig actieve studentenruiters en staat altijd open voor nieuwe leden. De eerstvolgende Nations Cup is van 9 tot 12 april in België.

Bron: Persbericht