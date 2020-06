de geïnteresseerd.” hebben Uytert, in Stal langer van Marthijs KWPN waren hengst en goedgekeurde (v. Cachet de hengst al aangekocht. ”We Joop Tim Brouwer: Brouwer Coomans Jazz) L

deel hengst voormalige De hengstencompetitie nam met zijn Kemenade. van aan eigenaresse de succesvol Mirelle

dekhengst Interessante

sport. van hengst.” oog interessante hij maar De heeft de was eerste goed. heeft heel ”Hij gewoon dit niet al gedekt veel heel gedekt, lijkt op Voor nakomelingen wat fokkerij met lopen de hem in hoog een ons hele het

paard Fenomenaal

hoogbenig enthousiast fokproduct bloedmooi, paard, is Jan paard.” een een ”Het en fenomenaal is Brouwer Lamers. het hij van is over modern het is

Horses.nl Bron: