GP-amazone Golda Nunes Nabarro vindt eindelijk nieuwe troef

Golda Nunes Nabarro verkocht afgelopen april haar Grand Prix-paard Excellent Black (Painted Black x Donnerhall) voor 370.000 euro op de Excellent Dressage Sales. Daarna ging ze op zoek naar een nieuw paard. Na een lange zoektocht heeft de amazone nu de zevenjarige merrie Independence Day (Apache x Cocktail) gevonden.

De Apache-dochter was in eigendom van Subtopamazone Maaike van Saase. “Wij waren nog lang niet klaar met elkaar, maar deze kans kon ik niet laten lopen. Golda was al zeven maanden op zoek naar een nieuwe topper en vond deze in mijn knappe merrie Independence Day. Heel Nederland, België en Duitsland heeft zij afgezocht terwijl deze gewoon om de hoek stond”, aldus Van Saase over de verkoop.

Groot compliment

“Golda en Indy vormen een prachtige combinatie en ik kan niet anders dan trots zijn om deze twee zó makkelijk met elkaar weg te zien rijden. Een groter compliment kun je als eigenaresse niet krijgen.”

Internationale Grand Prix

Golda Nunes Nabarro en haar man kochten Excellent Black op veulenveiling Borculo. De amazone leidde de hengst zelf op en in het outdoorseizoen van 2019 debuteerde het duo in de Grand Prix. In dat jaar maakten ze ook hun internationale debuut in Exloo.

