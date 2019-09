Grand Prix-amazone Anouk Noordman in verwachting van zoontje

Met haar Grand Prix-merrie Zeronica (Talos x Harald) combineerde Anouk Noordman al - met succes - de sport en fokkerij, maar nu verwacht de amazone zelf ook een kleintje. Noordman en haar partner Jasper Klein verwachten het jongetje al in januari.

“Waarom ik het zolang stil heb willen houden, is omdat ik gewoon mijn werk wil blijven doen, zonder dat mensen gaan zeggen wat ze er van vinden”, schrijft Noordman bij de bekendmaking op Facebook. De amazone is inmiddels 5,5 maand in zwanger en verkeert in uitstekende gezondheid.

Bron: Facebook