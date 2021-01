Grand Prix-amazone Carina Scholz krijgt boete wegens aantreffen verboden stof

Tarantino (Toronto x Carbid), het Grand Prix-dressuurpaard van Carina Scholz, is op de FEI Wereldbekerwedstrijd in Zakrzów positief getest op acepromazine. De FEI classificeert dit kalmeringsmiddel als gecontroleerde medicatie dat wel is toegestaan voor de behandeling van een paard, maar verboden is op concours. De Duitse amazone krijgt geen schorsing opgelegd, maar krijgt wel een boete.