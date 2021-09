Grand Prix-amazone Charlotte Heering vindt nieuw talent in Nederland

Charlotte Heering heeft op Nederlandse bodem de opvolger voor haar EK-paard Bufranco (Negro x Zevenster) gevonden. Het gaat om de achtjarige Idool (Jazz x Ferro), die door Stefanie Koks op Lichte Tour-niveau werd uitgebracht.

De door P.J. van Zijl gefokte Idool was in 2013 de veilingtopper van de veulenveiling Maren-Kassel, waar hij voor 28.000 euro in handen kwam van Ad van den Tillaart. Later kwam hij in eigendom van Dressuurstal de Debbehoeve, waar Stefanie Koks de opleiding van de ruin op zich nam. Zij bracht Idool uit tot en met de Lichte Tour.

Het is voor Charlotte Heering niet het eerste paard dat ze in Nederland vindt. Bufranco, waarmee ze onlangs deel uitmaakte van het Deense team dat brons won op het Europees kampioenschap in Hagen en reserve was voor de Olympische Spelen, ontdekte ze bij Gertjan en Anne van Olst op stal.

Bron: Horses.nl/Dressprod