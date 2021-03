Grand Prix-amazone ernstig gewond geraakt op CDI Wellington

De Britse Grand Prix-amazone Joanne Vaughan, die voor Georgië uitkomt in de internationale dressuursport, is op CDI Wellington ernstig gewond geraakt. De amazone was haar paard aan het losrijden, toen het sprinklersysteem plotseling aan ging. Haar paard schrok en Vaughan werd van haar paard gelanceerd. Ze is direct naar een ziekenhuis overgebracht.

Bij haar val kwam de amazone op de dressuurhekjes terecht. Vaughan liet weten dat ze de nodige verwondingen en breuken heeft. “Ik heb een gebroken sleutelbeen, meerdere gebroken ribben en een gekneusde klaplong”, vertelt ze aan Eurodressage.

Pech in Wellington

Het is voor Vaughan, die deelnam aan twee Wereldruiterspelen en de Europese kampioenschappen, niet de eerste keer dat ze gewond is geraakt in Wellington. In 2016 schrok haar toenmalig Grand Prix-paard en botste tegen een sponsorauto. Daarbij liep ze een gebroken enkel op.

Bron: Eurodressage