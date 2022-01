Grand Prix-hengst Cennin verkocht

Madeleine Witte-Vrees vormt niet langer een combinatie met Cennin (Vivaldi x Donnerhall) waarmee ze uitkwam in de internationale Grand Prix. De 15-jarige KWPN-hengst, die in eigendom was van Nico Witte en fokster Jacqueline Cuppen, gaat zijn carrière voorzetten onder de Australische jeugdamazone Jessica Dertell.

Na een succesvolle periode in de Lichte Tour debuteerde Cennin onder Madeleine Witte-Vrees in maart 2016 op Indoor Brabant in de internationale Grand Prix. Het duo was erbij in twee Wereldbekerfinales: in Omaha (2017) werden ze vijfde en in Parijs (2018) zesde. Twee keer maakten ze deel uit het Nederlandse team. Dat waren het EK van 2017 in Gothenburg en de WEG van 2018 in Tryon. Op beide kampioenschappen werd het Nederlandse team vijfde.

Erelijst

Op de erelijst van Witte-Vrees en de Vivaldi-zoon staan een groot aantal top drie klasseringen, waaronder in Nieuw- en Sint Joosland, Rotterdam, Mallorca, Neumünster, Londen, Den Bosch en Oldenburg. Hun laatste internationale wedstrijd was vorig jaar mei in Grote-Brogel. Later dat jaar kwam de combinatie nog uit in de nationale Subtop. Toen wonnen ze de Grand Prix in Nieuw- en Sint Joosland.

Moeilijk

“Bedankt lieve Cennin voor de fantastische tijd die we samen hebben gehad! Soms zijn beslissingen nemen moeilijk maar wetende dat jij met een jeugdamazone op een niveau lager mag lopen in het warme Australië maakt een hoop goed!”, aldus Witte-Vrees.

Eskara de Jeu

Cennin is niet het eerste Grand Prix-paard paard dat de 17-jarige Jessica Dertell in Nederland vond. Eerder kreeg de amazone Eskara de Jeu (v. Jazz) te rijden, die door Marjan Hooge tot op het hoogste niveau werd uitgebracht. Deze merrie reed Dertell in 2020 internationaal bij de young riders.

Bron: Horses.nl