Grand Prix-hengst Delatio op 22-jarige leeftijd overleden

Petra Trommelen
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Delatio hier onder Emile Faurie. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De zwarte Hannoveraanse hengst Delatio is op 22-jarige leeftijd overleden. De Grand Prix-hengst behaalde met verschillende ruiters successen op het hoogste niveau van de dressuursport. Zijn overlijden werd bekendgemaakt door zijn voormalige ruiter en eigenaar, de Maleisische dressuurruiter Qabil Ambak.


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