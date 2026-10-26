Grand Prix-hengst Delatio op 22-jarige leeftijd overleden

De zwarte Hannoveraanse hengst Delatio is op 22-jarige leeftijd overleden. De Grand Prix-hengst behaalde met verschillende ruiters successen op het hoogste niveau van de dressuursport. Zijn overlijden werd bekendgemaakt door zijn voormalige ruiter en eigenaar, de Maleisische dressuurruiter Qabil Ambak.
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laatste wedstrijdjaren en ambitie Olympische
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Bron: Ridehesten
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