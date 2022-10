Grand Prix-hengst Don Bravour naar Australië

Geert-Jan Raateland heeft zijn internationale Grand Prix-paard Don Bravour (Painted Black x Chronos) verkocht. De door wijlen W.J.M. van Beek gefokte hengst, een volle broer van de KWPN-goedgekeurde hengst Bon Bravour, is verkocht naar Australië. Wie de nieuwe eigenaar is, is (nog) niet bekend.

Geert-Jan Raateland kocht Don Bravour op driejarige leeftijd bij zijn fokker. In april 2016 maakte de hengst op achtjarige leeftijd zijn debuut in de klasse ZZ-Zwaar. “Ik heb hem zelf opgeleid en dat is dus extra leuk. Don Bravour kan heel goed stappen, draven én galopperen. Maar het is ook een plaatje om te zien. Hij heeft echt de looks van een hengst, maar dan zonder de ongemakken”, vertelde de ruiter toen aan Horses.nl. Datzelfde jaar werd de combinatie vierde op het NK Dressuur.

Van Lichte Tour naar Grand Prix

Na het NK stroomden Raateland en Don Bravour succesvol door naar de Lichte Tour. Ze veroverden in 2016 een felbegeerd ticket voor Jumping Amsterdam en 2017 begonnen ze met een bronzen medaille op de KNHS Indoorkampioenschappen. De combinatie was niet alleen nationaal succesvol, maar draaide ook op internationaal Lichte Tour-niveau goed mee. In 2019 volgde de overstap naar de koningsklasse, voor Raateland zijn debuut op het hoogste niveau.

Internationaal Grand Prix

Raateland en Don Bravour passeerden meerdere keren de magische 70%-grens en deden het ook internationaal niet slecht. Ze werden onder andere vierde in de CDI3* Grand Prix kür in Saumur (73,425%) en derde in de 3* Grand Prix kür in Ermelo (73,950%).

Bron: Horses.nl/Dressprod