Grand Prix-hengst For Compliment naar Frankrijk

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde For Compliment (Fidermark NRW x Compliment) is verkocht aan Sandrine Trillat. Met Birgit Wientzek Pläge in het zadel vertegenwoordigde de hengst Zwitserland op de Europese kampioenschappen 2015 in Aken. Daarna namen Christian Pläge en vervolgens young riders-amazone Theodora Livanos de teugels over. Zijn nieuwe eigenaresse wil de hengst op Grand Prix-niveau gaan uitbrengen.