Grand Prix-hengst Four Legends KS verkocht

De bij het KWPN goedgekeurde hengst Four Legends KS (Wynton x Ferro) is verkocht. De twaalfjarige hengst, die zowel in de Lichte Tour als in de Grand Prix naar dik 70% liep, gaat zijn carrière voortzetten onder een jeugdamazone in het buitenland.

“Met pijn in mijn hart maar vooral ook vreugde en blijdschap voor hem heb ik vandaag afscheid genomen van de legendarische hengst Four Legends KS”, vertelt Judy de Winter aan Horses.nl. Zij had de KWPN-hengst na de verkoop op de EDS-veiling van 2016 aan investeerder Vincent Chen op stal staan.

WK, hengstencompetitie en Grand Prix

Voorafgaand aan de verkoop liep Four Legends onder Marieke van der Putten op het WK voor Jonge Paarden en vervolgens won hij de KWPN hengstencompetitie klasse Z onder Stephanie Kooijman. Onder Dominique Filion volgde het debuut in de Subtop en deze combinatie was uiterst succesvol tot en met de Lichte Tour. Daarna maakte Lynne Maas met de hengst een veelbelovend debuut in de Intermédiaire II en de laatste stap naar de Grand Prix werd afgemaakt door Jeanine Nieuwenhuis. Onder Nieuwenhuis scoorde de hengst boven de 70% in de koningsklasse.

Rollercoaster

De hengst verscheen onder een aantal ruiters in de ring en de kritiek die daarop ontstond viel De Winter zwaar. “Het was een rollercoaster waarbij iedereen een mening had. Maar die is nu tot een eind gekomen. Hij presteerde knap onder verschillende ruiters en amazones. Omstandigheden die ik niet altijd zelf in de hand had veroorzaakten beslissingen waarbij het welzijn van Four Legends de prioriteit had. Afspraken zijn er om nagekomen te worden en ik heb me aan alle beloftes gehouden die waren overeengekomen met zijn eigenaar Vincent Chen. Achteraf kun je daar geen spijt van hebben omdat het nooit ten koste is gegaan van Four Legends. De enige altijd blijvende factor gedurende zijn gehele opleiding bleef ikzelf”, vervolgt De Winter.

Past heel goed

“Soms maken de omstandigheden de beslissingen. Als je zelf de ruiter bent, heb je minder pijntjes van buitenaf. Maar iedere keer waren er wel omstandigheden waardoor ik nieuwe beslissingen moest maken”, vervolgt De Winter die veel vraag kreeg naar Four Legends en daarop besloot de hengst zelf voor te stellen. “Vervolgens is hij uitgeprobeerd door de nieuwe amazone en dat paste heel goed. Na een één keer uitproberen was hij verkocht. Hij blijft hengst maar zij heeft hem vooral voor de sport gekocht.”

Altijd beste beentje voor

“Four Legends heeft wel bewezen dat hij er voor iedere ruiter was. Hij heeft altijd zijn beste beentje voor gezet en vocht voor zijn ruiter in de ring. Ik hoop van harte dat hij dit ook zal doen voor zijn nieuwe amazone maar Four Legends kennende komt dit wel goed. Ik heb er alle vertrouwen in want als er één is die het voor je wil doen is het Four Legends.”

Gemende gevoelens

De Winter neemt met gemende gevoelens afscheid van Four Legends. “Het is natuurlijk met ‘mixed emotions’. Deze hengst heeft mij zoveel gebracht, mij zoveel geleerd en mij zoveel doen beseffen. Het was een regelrechte levensles die een mens kan doen wankelen. Mijn onvoorwaardelijke geloof en vertrouwen in hem is er altijd geweest en gebleven. Zijn welzijn heeft mij altijd op het juiste pad geleid. Hij heeft nog een heel leven voor zich en er kon geen beter moment zijn dan nu om hem te laten gaan. Vanaf een afstand blijf ik hem volgen en ik gun deze geweldenaar het allerbeste. En ik kijk er vol belangstelling naar uit om deze nieuwe combinatie aan het werk te zien.”

Bron: Horses.nl