Grand Prix-hengst Rock Forever NRW met pensioen

Rock Forever I (Rockwell x Landstreicher) is na de show van Hengststation Holkenbrink op zondag 8 maart officieel met pensioen. De voormalig reservekampioen van Westfalen eindigde onder Oliver Oelrich derde in de Nürnberger Burg-Pokal finale in 2011 en werd vervolgens door Sophie Holkenbrink uitgebracht van young riders tot en met de Grand Prix.