Grand Prix-hengst Sir Fashion overleden

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https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-overig/grand-prix-paard-sir-fashion-verkocht-naar-finland/

Horses.nl Bron: