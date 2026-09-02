Grand Prix-hengst Sir Fashion overleden

De Finse Grand Prix-amazone Anna von Wendt heeft afscheid moeten nemen van Grand Prix-paard Sir Fashion (Sir Donnerhall x Rosenkavalier). De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst stond jarenlang in Nederland en werd uitgebracht door Theo Hanzon, Patrick van der Meer en Miranda Rongen. Sir Fashion is twintig jaar geworden.
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https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-overig/grand-prix-paard-sir-fashion-verkocht-naar-finland/
Horses.nl Bron:
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