Grand Prix-hengst Veni Vidi Vici C overleden

Op 20-jarige leeftijd is Grand Prix-paard Veni Vidi Vici C (Krack C x Amsterdam) is overleden. De hengst, die als vijfjarige de Pavo Cup won, werd door Marije Tromp vanaf jong paard opgeleid naar de Grand Prix. Na Tromp waren Stefanie Koks en jeugdamazone Megan van der Molen succesvol met de zoon van Krack C.

De door Stoeterij ’t Centrum gefokte Veni Vidi Vici C bracht het tot de derde bezichtiging op de KWPN Hengstenkeuring. De hengst werd vanaf jong paard succesvol uitgebracht door Marije Tromp, zo wonnen ze de Pavo Cup voor vijfjarigen en een jaar later namen ze deel aan het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Verden.

Grand Prix

Tromp Leidde de hengst verder op en in het voorjaar van 2013 debuteerde het duo in de Intermédiaire II. Een klein half jaar later volgde het debuut in de koningsklasse.

Leerpaard voor Koks en Van der Molen

In 2016 verkocht Marije Tromp haar Veni Vidi Vici C als leerpaard aan Stefanie Koks. Zij bracht hem meerdere keren uit in de Lichte Tour. Een jaar later, toen Koks zwanger was, gaf ze de hengst te rijden aan haar destijds 13-jarige nichtje Megan van der Molen. Deze combinatie was succesvol bij de children, de junioren en de young riders. Vanaf augustus 2020 genoot Veni Vidi Vici van zijn pensioen.

Bron: Horses.nl