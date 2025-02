Grand Prix-merrie Die Baroness naar Paul Jöbstl

De Danciano-dochter Die Baroness is het nieuwe paard van de Oostenrijkse Grand Prix U25-ruiter Paul Jöbstl. De elfjarige Hannoveraans-gefokte merrie werd voorheen door de Duitse Kathrin Sudhölter op nationaal Grand Prix-niveau uitgebracht.

De 21-jarige Paul Jöbstl is met de voorheen door Saskia van Es gereden Elastico (v. Johnson) actief op internationaal Grand Prix U25-niveau. Met Die Baroness heeft de ruiter straks een tweede paard voor het hoogste niveau. “Die Baroness staat sinds begin januari bij ons op stal en ik leer haar steeds beter kennen. Ze is een extreem lieve en werkwillige merrie met veel talent voor piaffe en passage. Ik verheug me enorm op onze tijd samen en om haar nog beter te leren kennen. Als alles goed gaat, neem ik haar in maart mee naar de kadertraining. Aansluitend daaraan rij ik haar op de U25-observatie in Ebreichsdorf.”

Bron: Horses.nl/EQWO.net