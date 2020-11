Grand Prix-merrie Reine B ster verklaard

Op een thuiskeuring in Overijssel is Reine B (Rubinstein I x Vincent) ster verklaard. De 22-jarige merrie van fokker Peter Bleeker presteerde in het verleden op het hoogste niveau onder Lotje Schoots.

“Ik was bij familie Bleeker om daar de moeder van een aangewezen hengst te beoordelen en dat was een uitgelezen kans om de bekende merrie Reine B in het stamboek op te nemen en ster te verklaren via een thuiskeuring”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

EK-medailles

De succesvolle Reine B (Rubinstein I uit Dola elite sport-dres pref prest PROK van Vincent) van fokkers Peter en Hetty Bleeker won met Lotje Schoots medailles op de Europese kampioenschappen voor junioren en young riders en maakte daarna met succes de overstap naar de Grand Prix.

Mister Maserati

Bij het KWPN zijn 17 nakomelingen van haar geregistreerd en ze verdiende al de predicaten preferent en prestatie. Zo is Reine B onder meer moeder van het Lichte Tour-paard Brennus B (v. Diamond Hit) en grootmoeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Mister Maserati (v. Glock’s Toto Jr.). “Reine B liet zien zich nog goed bewaard te hebben, is goed ontwikkeld en heeft zich duidelijk bewezen in de sport. Met 75 punten voor exterieur is ze nu een stermerrie.”

Sportmerries

Henk Dirksen kon in Overijssel nog twee merries ster verklaren via de thuiskeuring. Bij Stal ’t Hofstee kreeg hij de Cardento-merrie Garanta (uit Karanta keur pref prest van Nimmerdor, fokker Gijs Reuls uit Panningen) aangeboden. Deze internationaal 1.35m-geklasseerde merrie is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Warrant (v. Numero Uno) en andere succesvolle internationale springpaarden zoals Oranta (v. Indorado) en Taranta (v. Lux). “Dit is een goed ontwikkelde merrie van 1.72m die goed in het rechthoeksmodel staat en 70 punten voor het exterieur verdiende.”

Belissimo-dochter

Op datzelfde adres werd de tienjarige, Z2-geklasseerde Finissima (Belissimo M uit Roullet elite prest PROK van Rotspon) van fokker Lexequus uit Helsinki succesvol aangeboden. “Deze dressuurmerrie heeft een goed gevormde voorhand, hard en correct fundament en liet op het straatje een lichtvoetige bewegingsvorm zien.”

