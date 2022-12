Grand Prix-merrie Saphira Royal naar Jemma Heran

De Australische Grand Prix U25-amazone Jemma Heran is de nieuwe amazone van Saphira Royal (San Amour I x Monteverdi). De amazone bereidt zich op Hof Kasselmann U.S.A. in Florida voor op het Global Dressage Festival.

Saphira Royal won in 2016, toen nog onder het zadel van Stefanie Wolf, brons op het WK Jonge Dressuurpaarden bij de zevenjarigen. Daarna bracht de stalamazone van Johan Hinnemann de merrie tot juli 2018 succesvol uit op internationaal Lichte Tour-niveau. Vervolgens kwam de Rheinlands-gefokte merrie onder het zadel bij Kristina Bröring-Sprehe. Na twee internationale Grand Prix’ kondigde de Duitse haar zwangerschap aan en Saphira Royal vervolgde haar carrière met Nico Wego-Engelmeyer. In juli dit jaar werd het duo op CDI4* Fritzens-Schindlhof nog derde in de Grand Prix en de Spécial.

Bron: Eurodressage