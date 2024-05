Grand Prix-paard Barolo uit de sport

Het internationale Grand Prix-paard Barolo (Breitling W x Hitchcock) wordt niet langer uitgebracht in de sport. De 18-jarige ruin, die met Kazuki Sado onder andere deelnam aan de WEG in Tryon en het WK in Herning, mag van zijn pensioen gaan genieten. Dat gaat hij doorbrengen in Japan.

Barolo begon zijn internationale Grand Prix-carrière in 2016 onder Charlotte Dujardin en daarna bracht Carl Hester de vosruin uit. Vervolgens werd Barolo verkocht aan Japan Racing Association en zat Kazuki Sado in het zadel, die trainde bij Academy Bartels in Hooge Mierde. De combinatie debuteerde in april 2018 en nam onder andere deel aan de WEG van 2018 in Tryon en het WK van 2022 in Herning. Hun laatste CDI was vorig jaar december in Kronenberg.

Beide naar Japan

Na zeven jaar Academy Bartels als thuisbasis te hebben gehad, keerde Kazuki Sado afgelopen maart terug naar Japan. Nu is Barolo hem gevolgd om bij Sado van zijn pensioen te genieten.

Bron: Horses.nl