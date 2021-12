Grand Prix-paard Blue Hors Zepter naar Patrik Kittel

Patrik Kittel heeft Blue Hors Zepter (Blue Hors Zack x Wolkentanz II) te rijden gekregen. Na het vertrek van stalruiter Daniel Bachmann-Andersen werd Zepter ondergebracht bij Andreas Helgstrand maar nu heeft Blue Hors het 13-jarige Grand Prix-paard bij Kittel in training gezet.

Blue Hors Zepter werd in de internationale sport uitgebracht door Daniel Bachmann-Andersen. Bij hun laatste wedstrijd (maart 2020) was er bijna 79% in de Grand Prix Spécial van Herning. Afgelopen juli werd Zepter door Blue Hors-ruiter Cristian Tudela Ruiz uitgebracht op CDI Herzlake. Dat was met 66,087% en de 22-ste plaats geen heel groot succes.

Niet geloven

Kittel is dolgelukkig met de komst van Zepter. “Ik kan het niet geloven! Toen ik Zepter jaren geleden onder Daniel zag, was ik gelijk weg van hem. En toen Blue Hors me vroeg om Zepter te rijden, kon ik alleen maar lachen”, jubelt Kittel over zijn nieuwe troef. “We zijn een nieuwe combinatie maar Zepter is een blij paard, heeft een fantastische instelling en een ongekend talent. Ik ben heel blij met hem.”

Bron: Horses.nl