Grand Prix-paard Blue Hors Zepter weg bij Patrik Kittel

Patrik Kittel vormt niet langer een combinatie met Blue Hors Zepter (Blue Hors Zack x Wolkentanz II). Het duo was sinds begin dit jaar uiterst succesvol in de internationale Grand Prix met onder andere de achtste plaats in de Wereldbekerfinale in Leipzig. De 14-jarige ruin is teruggekeerd naar eigenaar Blue Hors.

Vorige week reed Kittel Zepter op de Nations Cup-wedstrijd in Falsterbo. Daar wonnen ze de Grand Prix met 75,261% en werden ze tweede in de kür met 80,86%. Falsterbo bleek hun laatste wedstrijd.

Toffe dingen

“Dank je Zepter. Nu onze tijd samen ten einde is gekomen en je op weg bent naar huis, naar Blue Hors, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om je te bedanken voor de paar maanden waarin we samen zoveel toffe dingen hebben gedaan. De Wereldbekerfinale, CHIO Rotterdam en winnen in Falsterbo. Vanaf het moment dat ik je voor het eerst zag, was ik verliefd op je”, zegt Kittel die Zepter eind vorig jaar te rijden kreeg.