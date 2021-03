Grand Prix-paard Chagall H van Michelle Hagman verkocht

Het Grand Prix-paard Chagall H (Chirlon x Donnerlord) van de in Nederland woonachtige Zweedse amazone Michelle Hagman is verkocht aan Chrissa Hoffmann. Hagman maakte met Chagall H onder andere deel uit van het Zweedse team dat aan start kwam op de FEI Nations Cup in Uggerhalne en Aken.

Daarnaast namen Hagman en de inmiddels veertienjarige ruin in 2019 deel aan de prestigieuze Saab Top 10 Dressage. Bij hun laatste start in 2020 op CDI5* Herning werd de combinatie tiende in de Grand Prix en zesde in de Grand Prix Spécial.

Destano

Het is voor Hagman binnen een jaar tijd het tweede Grand Prix-paard dat ze kwijtraakt. Vorig jaar droeg ze de teugels van Destano (Desperados FRH x Brentan II), die ze reed voor Gestüt Sprehe, over aan Simone Pearce.

Hoffmann

Chagall H vervolgt zijn carrière met voormalig Grand Prix-amazone Chrissa Hoffmann. De Amerikaanse had de ruin in gedachten voor een klant, maar besloot hem uiteindelijk voor zichzelf aan te schaffen.

Bron: Eurodressage/Horses.nl