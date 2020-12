Grand Prix-paard Chuppy Checker CL ondergaat ruiterwissel

De in Barcelona woonachtige amazone Annabelle Collins heeft de teugels van Chuppy Checker CL (Osmium x Balzflug) overgenomen van Tommie van Puijenbroek-Visser. Zijn echtgenoot Rob van Puijenbroek-Visser, de eigenaar van Chuppy Checker CL, is de samenwerking met Collins aangegaan met het oog op de Olympische Spelen in Tokyo.