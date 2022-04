Grand Prix-paard Cupido RS2 van Robin van Lierop naar Zoë Kuintjes

Robin van Lierop vormt niet langer een combinatie met Cupido RS2 (Rhodium x San Remo). Het 15-jarige Grand Prix-paard gaat zijn carrière voortzetten onder Zoë Kuintjes. Zij gaat zich met Cupido richten op de U25.

“Ik ben ontzettend dankbaar voor deze megakans om Cupido RS2 te mogen gaan trainen en uitbrengen. We gaan lekker de tijd nemen om samen combinatie te worden”, aldus de 21-jarige Zoë Kuintjes die eerder met meerdere paarden (internationaal) succesvol was bij de junioren en young riders.

Internationale Grand Prix

Cupido werd eerder uitgebracht door Seth Boschman en vervolgens nam Robin van Lierop de teugels over. In 2018 debuteerde het duo in Nieuw- en Sint Joosland in de internationale Grand Prix en daarna volgden Aken, Uggerhalne en Hagen. In de nationale Subtop behaalde het duo scores boven de 70 procent.

Eeuwige C-kader

“Er is een einde gekomen aan onze tijd in dat eeuwige C-kader”, zegt Van Lierop lachend. “Cupido was mijn eerste echte Grand Prix-paard en op vele mooie plekken hebben wij samen geshined. Niet altijd even makkelijk, maar als we samen dansten, voelde ik me even een echte ruiter. Jij geeft het stokje over aan de jongere garde bij RS2 Dressage en ik geef het stokje over aan deze jongere dame.”

Lacrosse RS2 en pony

Het is niet de eerste keer dat Van Lierop zijn teugels overdraagt aan Kuintjes. Vorig jaar kreeg Kuintjens de bij het KWPN aangewezen en de later geruinde Lacrosse RS2 (Ferdeaux x San Remo) onder het zadel maar de eerste keer stamt uit de ponytijd. “Dat is wel een grappig feitje: jaren geleden toen Zoë Kuintjes een hele kleine mini Zoë was, kwam ze samen met haar moeder bij mijn voormalige Manege de Horst om daar een hele leuke maar alles behalve makkelijke pony te proberen. Ik reed de pony zelf en dat was natuurlijk niet helemaal voor niks. Hij had iets een eigen willetje dus voor menig kind niet echt heel geschikt. Maar moeders zei: Zoë geeft niet snel op. En dat bleek! Binnen twee rondjes dacht ik: als één kind dit zou moeten kunnen met deze pony, dan is dat dit tengere kleine meisje. De pony ging met ze mee.”

Exact datzelfde gevoel

“Exact datzelfde gevoel had ik toen Zoë haar eerste rit met Cupido maakte”, vervolgt Van Lierop. “Nu geen klein meisje meer. We gaan zien waar deze reis ze samen gaat brengen.”

