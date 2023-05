Grand Prix-paard Dayman naar Dorothee Schneider

Dorothee Schneider reed vorig weekend de elfjarige Dayman (Daily Deal x Flovino) de ring binnen. De combinatie won de Intermédiaire II op de nationale wedstrijd in Mehlingen met 75,658%. De Westfaalse ruin werd voorheen op Grand Prix-niveau uitgebracht door Sascha Schulz.

“Ik had niet verwacht direct te winnen, ik ben ook erg onder de indruk hoe deze grote bruine zich op eerste gezamenlijke concours liet zien”, schrijft Schneider enthousiast op Instagram. Met Schulz liep Dayman in 2021 en 2022 een handjevol internationale wedstrijden. Op CDI Crozet in augustus vorig jaar werden ze met 70,674% vierde in de Grand Prix en met 76,175% tweede in de kür.

Bron: St. Georg/Horses.nl