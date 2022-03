Grand Prix-paard Eaton verder onder Amerikaanse U25-amazone

Masanao Takahashi heeft zijn Grand Prix-paard Eaton H (Wynton x San Remo) verkocht aan Betsy Dangel van Berryfield Dressage in Lincoln. De dertienjarige KWPN'er wordt daar verder gereden door de 23-jarige Grand Prix U25-amazone Callie O'Connell. Eaton werd de afgelopen twee jaar door Christoph Koschel op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht.

Eaton H werd als jong paard aangeschaft door de Nederlandse amazone Esmee van Gijtenbeek. Zij leidde hem tot Grand Prix-niveau op en reed een paar U25-wedstrijden met hem. In 2017 wonnen ze de kleine finale op het NK Dressuur. Datzelfde jaar verkocht Van Gijtenbeek de ruin aan Takahashi.

Ruiterwissel

De Japanner reed Eaton in 2019 en 2020 op een paar internationale Grand Prix-wedstrijden, maar in het voorjaar van ’20 nam zijn trainer Christoph Koschel de teugels over. Met Koschel in het zadel passeerde de zwartbruine in vrijwel alle proeven de 70%-grens en in april vorig jaar werden ze met 76,805% tweede in de Grand Prix kür op CDI4* Wellington. In juni datzelfde jaar liep Eaton in Herzlake zijn laatste internationale wedstrijd.

Bron: Horses.nl/Dressprod