Grand Prix-paard Ein Traum overleden

Een week lang heeft Ein Traum (Estobar x Florestan I) voor zijn leven gevochten, maar uiteindelijk heeft hij de strijd verloren. Het internationale Grand Prix-paard van U25-amazone Paulina Holzknecht kreeg ruim een week geleden ernstige koliek. Hij werd twee keer geopereerd, maar stierf enkele dagen later in de armen van zijn eigenaresse.

De door Norbert Borgmann gefokte Ein Traum werd in 2013 voor 58.000 euro aangeschaft door Dieter en Petra Hofmann in de Hof Borgmann Auction. Het echtpaar zette hem in training bij Stefanie Kerner. Kerner reed de Westfaals-gefokte hengst op een aantal regionale wedstrijden en Bundeschampionate-kwalificaties, alvorens Sina Leuthausser in 2016 de teugels overnam.

Carrascosa en Holzknecht

Na Leuthausser stapte Borja Carrascosa in het zadel van Ein Traum. In 2017 maakten ze een winnend nationaal Grand Prix-debuut en het jaar daarop volgde het internationale debuut. De Spaanse ruiter behaalde een aantal mooie resultaten met de hengst en kwalificeerde zich in 2019 voor het Europees kampioenschap in Rotterdam. Daar eindigden ze met net geen 70% op de 34e plaats. In 2020 leasede Paulina Holzknecht de hengst en maakte met hem een succesvolle overstap naar de U25.

Bron: Eurodressage