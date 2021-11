Grand Prix-paard Everything is Possible uit de sport

Machteld Hoeflake heeft besloten dat haar Grand Prix-paard Everything is Possible (Ehrentanz x Florestan) van haar pensioen mag gaan genieten. Hun laatste keer in de ring was afgelopen zondag op de Subtopwedstrijd in Delft. Hoeflake hoopt uit de 20-jarige merrie een veulentje te kunnen fokken.

Everything is Possible werd naar de Grand Prix opgeleid door Marlies van Baalen. In 2013 kocht Machteld Hoeflake de merrie en vervolgens behaalden ze meerdere internationale successen in de U25.

Kers op de taart

“Onze hoogtepunten waren Jumping Amsterdam en de mooie wedstrijden in Deauville, Malmö, Biarritz en Lier”, blikt Hoeflake terug op haar carrière met Everything is Possible. “Deel uitmaken van het U25-kader was voor mij de kers op de taart.”

Moeilijke beslissing

“Samen met mijn ouders hoop ik dat Eva (de roepnaam van Everything is Possible, red.) volgend jaar een veulentje mag krijgen. Het was een moeilijke beslissing omdat het zo’n plezierige merrie is, zowel in de omgang als met rijden. Maar ik geloof dat dit het juiste moment is om haar op deze manier te bedanken: fit en gezond met pensioen.”

