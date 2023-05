Grand Prix-paard Henderson naar Nicola Ahorner

De in Oostenrijk woonachtige Nicola Ahorner heeft het Grand Prix-paard Henderson (Johnson x Roh Magic, fokker R.H.J. Vrolijken) aangeschaft. De elfjarige KWPN-ruin werd door Beata Stremler op nationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. Twee maanden geleden werd de combinatie nog tweede op CDN Hof Schulze Niehues.

Henderson werd als veulen ontdekt door de Poolse Ewelina Kwietowicz. Zij leidde hem als jong paard op in Polen, maar trainde ook enige tijd in Duitsland onder toeziend oog van Johnny Hilberath. Daarna nam Kamil Pulinski de teugels van Henderson over. In 2020 maakten ze hun internationale Lichte Tour-debuut. In 2022 wed hij verkocht aan Stremler, die de ruin als haar toekomstige kampioenschapspaard beschouwde.

Bron: Eurodressage