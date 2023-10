Grand Prix-paard Hip Hip Hooray verder onder Kimberly Pap

Grand Prix U25-amazone Kimberly Pap heeft een nieuw paard onder het zadel. Dat is de elfjarige ruin Hip Hip Hooray PR (Warrant x Voltaire) die door Astrid Langeberg in de Grand Prix werd uitgebracht. Daarmee heeft Pap naast Just a Dream (v. Dream Boy) de beschikking over een tweede paard voor de Zware Tour.

De springgefokte Hip Hip Hooray werd eerder in de springsport uitgebracht. Vanwege zijn aanleg voor verzameling en goede gangen besloten fokkers en eigenaren Petra Klapdoor en Rob Hatzmann hem te laten switchen naar de dressuursport.

Grand Prix

De ruin, die toen al in de Lichte Tour was uitgebracht, kwam twee jaar geleden op stal bij Astrid Langeberg. Het duo begon gelijk in de Intermédiaire II waarin ze meerdere hoge klasseringen en scores richting de 70 procent behaalden. Afgelopen juni volgde de overstap naar de Grand Prix en begin deze maand reden ze hun laatste wedstrijd. Nu is het dus de beurt aan de Kimberly Pap.

