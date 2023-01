Grand Prix-paard Ivanhoe naar Mary Hanna

Meervoudig Olympisch amazone Mary Hanna heeft een nieuw Grand Prix-paard aangeschaft met oog op de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Dat is de KWPN-ruin Ivanhoe (Desperado x Jazz) die door Margreet Prosman vanaf driejarige werd opgeleid naar de Grand Prix.

De door S. Waterschoot uit Hoogeloon gefokte Ivanhoe, alias Icecream, was in eigendom van Petra van Oostrum. Zij zette de ruin in training bij Margreet Prosman en dat bleek succesvol. Het duo reed bovenaan mee in verschillende jonge paarden-wedstrijden, bereikte de finale van de VSN Trofee en was er ook bij in de Pavo Cup en de selecties voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Na successen in de basissport volgde in 2020 het debuut in de Subtop en in 2022 debuteerde het duo in de Zware Tour.

Super trots

Na een keer Grand Prix werd Ivanhoe verkocht aan Andreas Helgstrand. De ruin stond de laatste tijd in training bij Patrik Kittel waar Mary Hanna hem ontdekte. Prosman is dolgelukkig dat Ivanhoe zijn carrière gaat voorzetten onder een Olympische amazone. “We zijn super trots op onze Ivanhoe. Opgeleid vanaf driejarige tot en met de Grand Prix, verkocht aan Helgstrand en nu verkocht als potentieel paard voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Wat maakt hij mij trots!”

