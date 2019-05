Grand Prix-paard Sir Fashion verkocht naar Finland

Theo Hanzon vormt niet langer een combinatie met Sir Fashion (Sir Donnerhall x Rosenkavalier). De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Grand Prix-hengst van eigenaren Nellie Aben en Harry Rongen gaat zijn carrière voortzette in Finland. Nieuwe amazone is Anna von Wendt die als doel heeft de dertienjarige hengst, naast haar Grand Prix-paard Denzel (v. Don Frederico), straks op het hoogste niveau uit te brengen.

Sir Fashion werd vanaf jonge leeftijd opgeleid door Miranda Rongen. Zij was met de hengst succesvol in het jonge paarden-circuit, waaronder in de Subli Competitie. Onder de Duitse amazone Juliette Piotrowski nam Sir Fashion als zesjarige deel aan het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Verden. Daarna leidde Rongen de hengst verder op tot en met de Lichte Tour en boekte daarin 70%-plusscores.

In 2014 nam Patrick van der Meer de teugels over. Na een succesvol PSG-debuut volgden meerdere successen in de Lichte Tour waarna een jaar later het debuut in de Intermédiaire II volgde. Vervolgens bracht Van der Meer de hengst uit in de Grand Prix en nam hem ook internationaal mee.

Sinds het najaar van 2017 stond Sir Fashion op stal bij Theo Hanzon. “Ik stond destijds op dezelfde stal als Miranda en er kwam een klant op m’n pad voor Sir Fashion”, blikt Hanzon terug op zijn kennismaking met Sir Fashion die op dat moment bij Diederik van Silfhout in training stond. “Voor die klant ben ik hem toen samen met Nellie bij Diederik gaan uitproberen en ik kon er heel goed mee weg rijden. Uiteindelijk ging die verkoop niet door maar omdat Diederik te druk was en de eigenaren Sir Fashion eigenlijk wel graag op concours zagen lopen is hij bij mij gebracht. Ik had toen net mijn eigen accommodatie en was heel blij met een Grand Prix-paard erbij.”

Hanzon had al gauw een klik met de hengst. “Voor de proef moesten we elkaar nog wel even leren kennen maar in de training kon ik de oefeningen er gelijk fijn uitrijden. Ik had geen moeite om een combinatie met hem te vormen en de knopjes te vinden. Wat dat betreft was hij heel fijn afgericht.” En zo volgde al snel het wedstrijddebuut van Hanzon en Sir Fashion. “We hebben hele fijne Grand Prix-proeven gereden met scores rond de 70% en een paar keer daarboven.”

Met de verkoop aan de Finse amazone Anna von Wendt is aan de sportcarièrre van Hanzon en Sir Fashion nu een einde aan gekomen. “Anna heeft hem uitgeprobeerd en reed er eigenlijk meteen mee weg. Daarna is ze nog een keer teruggekomen met haar Finse collegaruiter Henri Ruoste. En toen was het eigenlijk snel rond.” Sportief gezien is het voor Hanzon jammer dat Sir Fashion verkocht is. “Hij was heel fijn om te rijden en het was super fijn om naast Helena een tweede Grand Prix-paard te hebben. Dus tuurlijk is het jammer maar ik wist dat verkoop het doel was. Hij was heel lief en zo’n paard staat je nooit in de weg. Maar oké, het is mijn werk en ik ben blij dat het goed gelukt is er iedereen er blij mee is.”

Anna von Wendt heeft haar nieuwe aanwinst voorlopig gestald bij haar trainer Jonny Hilberath in Duitsland. Daar heeft de 34-jarige amazone inmiddels twee keer een periode getraind. “Zo’n paard als Sir Fashion is natuurlijk een grote investering en dit lijkt ons de beste manier voor een goede start en om elkaar te leren kennen. Beter daar dan thuis alleen”, zegt Von Wendt lachend.

“Zodra ik het gevoel heb dat ik Sir Fashion alleen kan rijden neem ik hem mee naar huis. Denzel heb ik vanaf zijn vierde zelf opgeleid naar de Grand Prix maar met Sir Fashion is dat natuurlijk anders. Maar het is ‘really fun’.” De amazone is er nog niet over uit of ze de hengst naast de sport ook voor de fokkerij wil inzetten. “Denzel blijft voorlopig mijn nummer één paard en Sir Fashion moet ik nog leren kennen. Het doel is de Grand Prix maar we gaan zien wat de toekomst gaat brengen en hoe ver we kunnen komen. Het hoofddoel is de sport maar hij is super mooi gefokt en heeft een erg goed karakter dus de fokkerij zou ook interessant kunnen zijn.”

Von Wendt heeft met Denzel al eerder getraind bij voormalig Oranje bonscoach Rien van der Schaft, die sinds januari die functie voor Finland vervult. De amazone kijkt er naar uit haar nieuwe troef Sir Fashion aan Van der Schaft te kunnen laten zien. “Hopelijk gaat dat de volgende keer lukken. Ik vind het een enorm voorrecht dat een trainer als Rien nu onze bondscoach is. Ik ben heel benieuwd wat hij van mij en Sir Fashion gaat vinden.”

Anna von Wenth met Sir Fashion. Foto: Sara Aarnio

