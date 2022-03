Grand Prix-paard Te Quiero SF verder onder zijn eigenaresse

Franziska Fries heeft de teugels van haar eigen Te Quiero SF (Totilas x Loutano) overgenomen. De Holsteiner-ruin nam met Fries' trainer Christian Schumach in het zadel deel aan de Olympische Spelen in Tokio en de Europese kampioenschappen in Hagen.

Franziska Fries reed Te Quiero afgelopen weekend de ring binnen op het nationale Oostenrijkse concours in Wolfsberg. Daar stuurde de amazone haar paard naar 69,737% en 71,930% in hun gezamenlijk Intermédiaire II-debuut.

Fries reed Te Quiero drie jaar geleden in zijn eerste internationale concours. Toen liep de ruin naar scores van 65% in zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I op CDI St. Margarethen. Daarna vervolgde hij zijn carrière bij Schumach. De combinatie won in mei vorig jaar hun gezamenlijk internationaal Grand Prix-debuut en daarna volgde er nog goede prestaties op CDI Achleiten. Op basis daarvan werden Schumach en Te Quiero opgenomen in het Oostenrijks team dat werd uitgezonden naar de Spelen in Tokio. In de Grand Prix in Tokio scoorde het duo 70,90%.

Bron: Horses.nl/EQWO