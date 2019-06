Grand Prix-paard Triviant met pensioen

Elesse Tzinberg Gundersen heeft haar Grand Prix-paard Triviant (Olivi x Saluut) met pensioen gestuurd. De KWPN-er was het tweede Grand Prix-paard van Matthias Alexander Rath. De inmiddels negentienjarige ruin brengt zijn pensioen door op Stone Column Stables in Lexington.

Fokker J. Beets uit Winterswijk fokte Triviant uit de ster preferent prestatie-merrie Diant. De merrie liep zelf in het Z2 dressuur en komt uit dezelfde moederlijn als de bij het KWPN-goedgekeurde Luitenant Generaal (Cartoonist xx x Epigoon) en zijn volle broer Merano, die op Grand Prix-niveau presteerde.

Wereldbekerfinale

De ruin werd in 2005 voor 400.000 euro aangeschaft door Ann-Kathrin Linsenhoff. Triviant begon zijn carrière onder het zadel van Matthias Alexander Rath, die hem opleidde tot de Grand Prix. In 2010 eindigde de combinatie op de achtste plaats in de Wereldbekerfinale.

Ruiterwissels

Na de aanschaf van Totilas wilde Rath zich daar volledig op toeleggen en vertrok Triviant naar de Zweedse amazone Charlotte Haid-Bondergaard, die hem ook in de Grand Prix reed. In 2016 onderging de ruin zijn laatste ruiterwissel en nam Tzinberg Gundersen plaats in het zadel.

Bron: Horses.nl/Eurodressage