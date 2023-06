Grand Prix-paard Uzzo met pensioen op vertrouwde plek

Charlotte Kruiniger heeft het pensioen van haar Grand Prix-paard Uzzo (Lancet x Indoctro) aangekondigd. De 22-jarige ruin, die eerder onder Patrick van der Meer uiterst succesvol was in de internationale sport, mag zijn pensioen doorbrengen op de plek waar hij het langst heeft gestaan. Dat is bij Patrick van de Meer en daarmee kan de 22-jarige Uzzo ook blijven rekenen op de verzorging van topgroom Laury de Wit.

De door Ron Schonewille gefokte Uzzo was vanaf jong paard uiterst succesvol onder Patrick van der Meer. Zo won het duo in 2006 de gouden medaille op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Verden bij de vijfjarigen. Een jaar later volgde wereldbrons bij de zesjarigen.

Europees teamgoud

Ook op het allerhoogste niveau was Uzzo met Van der Meer uiterst succesvol met als hoogtepunt teamgoud op het Europees kampioenschap van 2015 in Aken. Daarnaast nam de combinatie deel aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Kruiniger

Na het EK van 2015 werd Uzzo verkocht aan Van der Meers pupil Charlottte Kruiniger. De nieuwe combinatie begon in het ZZ-Licht en vervolgden hun weg naar de U25. In die klasse kwam het duo een keer internationaal uit. Dat was op CDI Falsterbo in 2018. Kruiniger bracht Uzzo ook uit in de senioren Grand Prix.

Pijn in hard

“Met pijn in m’n hart hebben we in overleg met Patrick besloten om Uzzo op zijn eigen vertrouwde plek te laten staan waar hij al bijna heel zijn leven staat. Ik hoop dat hij lang van zijn wel verdiende pensioen kan genieten”, aldus Charlotte Kruiniger die sinds kort de beschikking heeft over een nieuw gebouwde accommodatie in Rockanje.

