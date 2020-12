Grand Prix-paard Vonkenstein uit de sport

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Vonkenstein (Ferro x Havidoff). Eigenaresse Grieteke Oldenburger leidde hem op naar het hoogste niveau en daarna verscheen de ruin, die eerder was aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek, in de Subtop onder het zadel van Laurens van Lieren en Benjamin Maljaars. Vanaf 2017 was het de beurt aan Kim Noordijk. De 18-jarige Ferro-zoon mag nu van zijn pensioen gaan genieten.

“We hebben samen met Grieteke Oldenburger besloten dat Vonkie van zijn ouwe dag mag gaan genieten. Wat heb ik onwijs veel van dit paard mogen leren, alle dank naar Grieteke die mij deze kans heeft geven”, aldus Kim Noordijk.

Veel karakter

“Toen er ongeveer vier jaar geleden een persbericht uitkwam dat ik Vonkenstein ging rijden stroomde het vol met berichtjes: ‘weet je wel waar je aan begonnen bent?, ‘De Vonkenstein?!’ en ga zo maar door. Ja inderdaad hij had veel karakter, hij was eenkennig en ja hij was heet. Maar op een of andere manier wist ik dat hij het voor me ging doen als we vertrouwen in elkaar kregen en die kwam er en hij ging het voor me doen”, vervolgt Noordijk die Vonkenstein succesvol uitbracht vanaf het Z2 tot en met de Lichte Tour.

Bijna niet te doen

“Ik vergeet nooit die ene wedstrijd dat er een voetbalveld naast lag en precies een wedstrijd bezig was. Opstappen was bijna niet te doen, losrijden was meer piafferen dan iets anders. Naast de lijn zeiden ze: ‘zou je niet afmelden?’, maar ik wist dat Vonk me nooit in de steek zou laten. We kwamen de witte hekjes binnen en het belletje ging en hij was alleen nog maar geconcentreerd op mij. Hij liep gewoon een foutloze proef.”

Geduld en doorzettingsvermogen

Vonkenstein was voor Noordijk een bijzonder paard. “Dat zal hij voor altijd blijven. Zo zie je maar: met vertrouwen, heel veel geduld en doorzettingsvermogen kom je al een heel eind. Het waren zeker ups en downs maar ik zal de mooie herinneren aan Vonk nooit vergeten en hij zal altijd een speciaal plekje in m’n hart houden!! Lieve Vonk, geniet nog van de jaren die komen en dat je voor altijd lekker gek mag blijven want zo ben je nou eenmaal.”

Bron: Horses.nl/Kim Noordijk