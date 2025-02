Grand Prix-paard Zippo overleden

Op 21-jarige leeftijd is Zippo (Rousseau x Haarlem) overleden. De KWPN-ruin werd door Patrick van der Meer vanaf jong paard succesvol opgeleid naar de internationale Grand Prix en nam onder andere deel aan het EK Dressuur van 2017 in Gothenburg. In 2019 vervolgde Zippo zijn carrière onder Kimberley Luijten, zij bracht Zippo uit in de Grand Prix U25.

Patrick van der Meer kocht Zippo destijds als jaarling. “We hadden een hele speciale band. Zippo was een beetje sensibel, ook al zie je dat niet. Daardoor heb ik hem vanaf zijn derde altijd zelf gereden”, vertelde Patrick van der Meer in een eerder interview met Horses.

Talent voor zware werk

Van der Meer beleefde een succesvolle tijd met de door W. van Rooy uit Bergeijk gefokte Zippo. Het duo won een voorselectie van de Pavo Cup, reed de WK-selecties en klom op tot het internationale hoogste niveau. “Zippo was niet echt een paard voor de jonge paarden-wedstrijden en liet als jong paard al veel talent voor het zware werk zien.”

EK en Wereldbekerfinale

Na een korte periode in de Lichte Tour maakte Zippo op negenjarige leeftijd zijn debuut in de Grand Prix. Kort daarna volgde het internationale debuut waarbij gelijk de zeventig procent werd aangetikt. De combinatie maakte lange tijd deel uit van het kader en naast verschillende Nations Cup-wedstrijden werden ze opgesteld in het EK-team van 2017 in Gothenburg. In 2018 waren ze erbij in de Wereldbekerfinale in Parijs. “We hebben mooie wedstrijden gereden en nadat Uzzo destijds verkocht werd, had ik met Zippo gelijk al weer aansluiting.”

Patrick van der Meer met Zippo. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

U25 met Luijten

In december 2019 verkocht Van der Meer de Rousseau-zoon aan pupil Kimberley Luijten. Deze combinatie debuteerde in april 2021 in de internationale sport en reed in datzelfde jaar tevens hun laatste CDI. Dat was in september in Waregem. Toen werden ze tweede in de Intermédiaire II, tweede in de Grand Prix U25 en eerste in de kür.

Maatje

“Je was echt mijn maatje. Je hebt zoveel voor mij gegeven, we hebben zoveel met je meegemaakt. De laatste jaren hebben ook Kimberley Luijten en Isabel en Carolien Lavooij van jouw gouden karakter genoten. Laury, bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt”, aldus Patrick van der Meer na het overlijden van Zippo.

Zoveel mooie avonturen

Ook voor groom Laury de Wit, die Zippo al die jaren verzorgde, valt het afscheid zwaar. “Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik kan een heel dik boek over je schrijven, vanaf jaarling bij ons op stal, je hebt altijd alles gegeven, zoveel mooie avonturen beleefd. Maar het was op, je kon niet meer, het is goed zo. Ik ga je verschrikkelijk missen.”

Zippo met Laury de Wit. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl