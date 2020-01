Great Lady TC blijft door gedeeltelijke verkoop behouden voor Nederland

Jeanine Nieuwenhuis heeft bekend gemaakt dat Tim Coomans de merrie Great Lady TC (Bretton Woods x Osmium) gedeeltelijk heeft verkocht aan Erwin Reijnders. Door de deal en het tekenen van een sponsorcontract kan Nieuwenhuis de WK-merrie blijven rijden.

“Met deze zekerheid kan ik me helemaal op de sport richten en werken aan de toekomst. Ik heb hoge verwachtingen van Great Lady TC en ze weet die keer of keer waar te maken”, schrijft de amazone enthousiast op Instagram. Na de verkoop van U25 Grand Prix-paard Charming Lady (Painted Black x Krack C) en haar Lichte Tour-paard Genua TC (Charmeur x Jazz) behoudt Nieuwenhuis de merrie nu als opvolger voor TC Athene (United x Jazz).

Succesverhaal

Onder Nieuwenhuis nam Great Lady TC in 2016 en in 2017 deel aan de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden en nam beide keren deel aan de finale. In 2017 won ze tevens de Pavo Cup voor zesjarigen. Het jaar daarvoor moest ze nog ‘genoegen’ nemen met brons. Inmiddels rijdt Nieuwenhuis de merrie succesvol in de Lichte Tour. Vorig jaar won ze alle drie de proeven op CDI Exloo en veroverde ze een ticket voor Jumping Amsterdam.

