Groom Robbie Sanderson terug bij familie Rothenberger

Na drie jaar werkzaam te zijn geweest als groom bij Blue Hors, keerde Robbie Sanderson weer terug als groom van de familie Rothenberger.

Sanderson was een aantal jaar de vaste groom van Sönke’s Olympiade-paard Cosmo (Van Gogh x Früling). Op de Spelen in Rio de Janeiro kwam Sanderson volop in het nieuws, toen hij in de prijsuitreiking een klap op zijn hoofd kreeg van Cosmo. Voor de Brit bij de familie Rothenberger in dienst trad, werkte hij onder andere voor Beatriz Ferrer-Salat en Susan Dutta.

Op hun website maakte de familie Rothenberger bekend erg blij te zijn met de terugkeer van hun oude groom.

