Hannoveraanse premiehengst For Royalty naar Yara Reichert 

De vierjarige Hannoveraanse premiehengst For Royalty is verkocht naar Duitsland. De For Romance Old-zoon gaat zijn carrière voorzetten onder het zadel van Yara Reichert. Op de Hannoveraanse kampioenschappen voor jonge paarden in Verden (2023) eindigde hij op de tweede plaats, waarmee hij zich kwalificeerde voor het Bundeschampionate, waar hij vijfde werd.

For Royalty, in eigendom van Helgstrand Dressage, werd uitgeroepen tot premiehengst op de Hannoveraanse hengstenkeuring 2022 in Verden. Twee maanden ontving hij zijn goedkeuring bij het Oldenburger Verband. Op de DWB hengstenkeuring van 2023 in Herning behoorde hij eveneens tot het lijstje van premiehengsten. In mei 2023 liep hij zijn minitest in Vechta en scoorde 8,41 voor dressuur.

WK Ermelo

In de finale voor vierjarigen (geen Wereldkampioenschap) op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo werd hij gereden door de Deense Mette Sejbjerg Jensen, waar hij naar 83,4 punten liep (8,5 stap, 8,0 draf, 8,3 galop, 8,5 losgelatenheid en 8,4 aanleg). Daarmee eindigde het duo op een vijfde plaats.

Bron: Horses.nl/ Eurodressage