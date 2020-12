Happy Feet en Kebie Raaijmakers uit elkaar

Nadat Happy Feet (Tuschinski x Animo) zijn sporen ruimschoots verdiend had bij de Children, kwam de E-pony van eigenaresse Linda van Woudenberg vorig jaar zomer onder het zadel van Kebie Raaijmakers. Ook deze combinatie was uiterst succesvol maar daar is nu een eind aan gekomen. De 13-jarige ruin gaat zijn carrière voortzetten onder een nieuwe ruiter.

Kebie Raaijmakers maakte met Happy Feet in oktober 2019 haar internationale debuut. In Exloo werden ze toen in alle drie de proeven tweede. Afgelopen februari volgde in Lier het buitenlandse debuut en daar wonnen ze twee proeven. Het duo maakte afgelopen augustus deel uit van het Children-team dat zilver won in Hongarije. Individueel eindigden ze met de vierde plek net naast het podium.

Geen junioren

Op het NK Dressuur afgelopen september nam Raaijmakers sportief revanche op die vierde plek. In Ermelo won ze de Nederlandse titel. Vanwege de 14-jarige leeftijd van Raaijmakers was het NK hun laatste kampioenschap bij de Children. De amazone was toen van plan met Happy Feet de overstap naar de junioren te maken, maar zover komt het dus niet. ‘Professor’ Happy Feet gaat volgend jaar zijn carrière bij de Children voortzetten.

EK-medailles

Happy Feet begon zijn internationale carrière onder Sanne Buijs. Deze combinatie won op het EK van 2017 in Roosendaal teamgoud en individueel goud. Het jaar daarop in Fontainebleau was er opnieuw twee keer goud. Daarna zat Jill Bogers in het zadel en in 2019 was het de beurt aan Senna Evers. Op het EK in Italië maakten ze deel uit van het zilveren team en daarna kreeg Raaijmakers de beschikking over Happy Feet.

Bron: Horses.nl